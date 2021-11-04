Dünya 18 gün sonra sağ olarak bulundu: Kayıp kız seferberlikle kurtarıldı

18 gün sonra sağ olarak bulundu: Kayıp kız seferberlikle kurtarıldı

Dünya

18 gün sonra sağ olarak bulundu: Kayıp kız seferberlikle kurtarıldı

Avustralya’da ailesiyle kaldığı karavandan kaçırılan dört yaşındaki Cleo, polisin inadı, medyanın takibi ve dikkatli komşular sayesinde 18 gün sonra sağ kurtarıldı.

04 Kasım 2021, Perşembe 07:27 Son Güncelleme:
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Avustralya’da ailesiyle kaldığı karavandan 16 Ekim’de kaçırılan dört yaşındaki kız çocuğu Cleo Smith, sağ bulundu. Cleo’nun aile evinden sadece yedi dakika uzaklıktaki bir evde 36 yaşındaki bir adam tarafından alıkonulduğu belirlendi. Cleo’nun bulunmasında, yürütülen kayıp kampanyası rol oynadı. Yetkililer, ülke tarihinde ilk kez bir kayıp vakasının ilk haftasında 1 milyon Avustralya doları ödül vadetti. 140 kişilik özel bir ekip kuruldu.

BİN İHBAR YAPILDI

Cleo, basının gündeminden hiç düşmedi. En az bin ihbar yapıldı. Yetkililer, Cleo’nun bir seferberlik sayesinde bulunabildiğini açıkladı. Polis, komşuların bebek bezi alan bir adamdan şüphelenmesi ve evden gelen ağlama seslerinin ihbarı, otomobil hareketleri ve telefon kayıtlarının yardımcı olduğunu söyledi. Cleo’nun vücudunda fiziksel bir hasar saptanmadı. Kaçıran kişinin cinsel taciz sabıkası veya aileyle kan bağı çıkmadı. Dünya kamuoyu Cleo’nun kaçırılma nedenini merak ediyor.

Cleo Smith, kontrolleri yapıldıktan sonra ailesine kavuştu. Anne Ellie Smith ve üvey baba Jake Gliddon, “Ailemiz yeniden bütün oldu” dedi. Saldırgan ise nezarette dayak yedi, hastanelik oldu.

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