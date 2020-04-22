Türkiye 18 günlük bebek Covid-19'u yendi

18 günlük bebek Covid-19'u yendi

Türkiye

18 günlük bebek Covid-19'u yendi

Bursa'da corona virüse yakalanan 18 günlük bebek hastalığı yenmeyi başardı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 10:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'da anne ve babanın corona virüse yakalanmasının ardından bebeklerinde de test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan bebek, 8 gün verdiği mücadele sonunda iyileşerek, taburcu oldu.

Henüz 18 günlük olan ve taburcu edilen bebek hakkında açıklama yapan Bursa Şehir Hastanesi’nde görevli Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık. Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izlem gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük ve bugün ailesine kavuşturuyoruz” dedi.

İHA


İlgili Haberler
Hasta dağ keçisi yavrusunu 4 kilometre sırtında taşıdı


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Orhan Pamuk’la karantina günleri
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Uzmanlık alanı konfor
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu üyesi uyardı: 'Plato çizdik' diyen birçok ülke yanılgıya düştü