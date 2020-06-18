Sağlık Bakanı Koca, 18 Haziran 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 48 bin 412 olurken, bin 304 yeni tanı konuldu. Bugün 21 kişi yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 4 bin 882'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 382 kişi iyileşti.

Bakan Koca'dan değerlendirme

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.







