Türkiye 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Türkiye

18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

16 Temmuz 2020, Perşembe 10:51 Son Güncelleme:
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Bakan Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonun yapmış olduğu toplantı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin bilgileri paylaştı.

Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8.265'e ulaştığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser, 2 kas- iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar da bulunuyor.

Vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini bildiren Bakan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim” dedi.

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