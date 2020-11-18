Bugün corona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 116, bugünkü test sayısı 158.811, bugünkü vaka sayısı 158.811, bugün iyileşen sayısı 2.592 oldu.

Bakan Koca'dan paylaşım

Bugün tespit edilen 4.215 hasta var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Virüsün yayılımı bizi zorunlu tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Hastalığın yayılımını durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz. Tedbirlere birlikte uyarak mücadele güç verin.







