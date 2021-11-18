Gelinim Mutfakta 18 Kasım Perşembe günü hız kesmeden devam ediyor. Peki, 18 Kasım Perşembe günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Lerzan Mutlu bugün kaç puan verdi? 18 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da diskalifiye olan yarışmacının ardından yeni gelin ve kayınvalide yarışmaya katıldı. Miyase ve kayınvalidesi Sevilay hız kesmeden yarışmanın içine dahil oldular.

18 KASIM PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

18 Kasım Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan:

Miyase:

Yeşim:

Yaren: