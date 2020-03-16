Türkiye 18 kişiye bulaşan koronavirüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan Koca açıkladı

18 kişiye bulaşan koronavirüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan Koca açıkladı

Türkiye

18 kişiye bulaşan koronavirüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan Koca açıkladı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün Türkiye'ye nereden geldiğini açıkladı.

16 Mart 2020, Pazartesi 00:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Amerika'dan 3, Avrupa'dan 7

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı. 

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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