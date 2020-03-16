Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir." ifadelerini kullandı.

Amerika'dan 3, Avrupa'dan 7

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.