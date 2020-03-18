18 Mart Çanakkale Zaferi 105 yaşında

Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü. 250 bin şehit verdiğimiz ve Çanakkale Geçilmez dediğimiz tarihi zaferin dünya harp tarihinde de yeri çok büyük. Metrekareye 6 bin merminin düştüğü ve 6 milyonda bir ihtimal olan mermilerin havada çarpıştığı bu destan unutulmayacak, Çanakkale Türküleri büyük destanı asırlar boyu hafızalarda diri tutacak. Kimse unutmasın ki Çanakkale geçilmez...

18 Mart Çanakkale Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli günleri arasında yer alıyor. 1. Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktası olan Çanakkale Zaferi ile birlikte batıda düşman birlikleri yurttan tamamen temizlenmiş oldu. Destansı bir mücadelenin verilen Çanakkale cephesinde alınan zafer ile Türkiye Cumhuriyeti kurulabildi.

Resmi kayıtlara göre Çanakkale Cephesi’nde, Galatasaray’ın 23, Fenerbahçe’nin 5 ve Beşiktaş’ın da 2 futbolcusu şehit olmuştur.

18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri

Ordu Yok! dediler, Kurulur! dedi. Para Yok! dediler, Bulunur! dedi. Düşman çok! dediler, Yenilir! dedi. Ve dediklerini yaptı. O, Atatürk’tü! 18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlu Olsun.

Ay-Yıldız’a sarılanlar… Bu vatan size minnettardır. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Çanakkale zaferi İmanın imkânı, ebabillerin filleri yendiği gündür… Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun…

Çanakkale Savaşı'ndan tarihi fotoğraflar...



