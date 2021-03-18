18 Mart Milli Piyango özel çekilişi bugün saat 15.30'da başladı. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 3 ve 5 oldu.

Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen çekilişte büyük ikramiye tutarı olarak belirlenen 20 Milyon TL'yi kazanan numara 1026819 oldu.

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MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.