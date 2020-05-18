Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

KANAL D 20.15: Ekşi Elmalar

Oyn: Yılmaz Erdoğan, Devrim Yakut, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı, Songül Öden.

Yön: Yılmaz Erdoğan.

Belediye Reisi Aziz Özay, eşi Ayda, kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin hikayesini konu alan ‘Ekşi Elmalar’ 1970’lerin sonunda Hakkari’de başlayıp 1990’lı yılların Antalya’sına uzanıyor. Özeti şöyle: Aziz Bey’in kent çapında meşhur iki özelliği vardır: Biri meyve bahçesi, ikincisi evlenme çağına gelmiş 3 kızı. İnsan içine pek çıkmayan kızların taliplisi çoktur.

TV8 20.00: Survivor

Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’de, ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Programda ayrıca yarışmacıların adadaki hayatından görüntülere yer verilecek.

TLC 20.30: Akdeniz Rüyası

İspanya, Fransız Rivierası, Portekiz, Hırvatistan’ın adaları gibi Akdeniz’in cennet köşelerinde yaşamayı hayal edenlerin düşlerini gerçeğe çeviren ‘Akdeniz Rüyası’nda yepyeni bir hayata başlamak isteyen ailelerin ev arayışı ekrana geliyor.

Sinema Ekranı

MUTSUZLUĞUN PEŞİNDE

D Smart MovieSmart Premium / 20.00 / KOMEDİ

Oyn: Morena Baccarin, Melissa Rauch, Martin Freeman.

Yön: Jason Winer

40’lı yaşlardaki Charlie’nin, katapleksi denilen nörolojik bir rahatsızlığı vardır. Ani mutluluklar onun bayılmasına neden olur. Kütüphanede çalışan Charlie, mutluluk ve zevkten uzak durur. Ama bir gün kütüphaneye gelen Francesca’ya aşık olur. Ve yaşadığı aşk hayatını değiştirir.





ATV 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kim Milyoner Olmak İster





KANAL D 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Ekşi Elmalar





STAR TV 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:10 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:30 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kurtarıcı





FOX TV 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Eski Köye Yeni Adet

22:30 Şansa Bak





TRT 1 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:23 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

06:25 Bir Yusuf Masalı

08:40 Yamak Ahmet

09:30 İyi Fikir

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:40 Vefa Dediğin

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 Doğrusu Ne?

17:50 Reklam

18:00 Ana Haber

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

22:05 Soru Küpü

23:30 Mesnevi'den Hikayeler

23:55 Kuşlarla Yolculuk

00:25 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre

02:05 Sahur Bereketi

03:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

04:50 52 Hafta

05:15 Vefa Dediğin





TV8 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

09:45 Kızım

10.45 Para Bende

12:30 Doya Doya Moda

16:15 Survivor Panaroma

20:00 Survivor





Show TV 18 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Pis Yedili

10:00 Yeni Gelin

12:15 Kalp Atışı

14:45 Refika ile Test Mutfağı

15:30 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yol Arkadaşım





Kanal 7 18 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Zeynep

09:15 Elif

10:45 Kardeşlik Adası

12:40 Kezban Yenge

14.20 En Güzel Rğya

16:00 Masum

17:50 Ana Haber

18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati

20:20 Hz. Yusuf

22:30 Aşk Bir Rüya

23:40 Çağrı





a2 18 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı

07: 30 Alemin Kıralı

09: 30 Selena

11: 30 Bez Bebek

13: 30 Çocuklar Duymasın

16: 00 Bez Bebek

18: 00 Selena

20: 00 Çocuklar Duymasın











