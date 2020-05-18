18 Mayıs Pazartesi TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
18 Mayıs Pazartesi yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 18 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
18 Mayıs 2020, Pazartesi 09:53 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 18 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
KANAL D 20.15: Ekşi Elmalar
Oyn: Yılmaz Erdoğan, Devrim Yakut, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı, Songül Öden.
Yön: Yılmaz Erdoğan.
Belediye Reisi Aziz Özay, eşi Ayda, kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin hikayesini konu alan ‘Ekşi Elmalar’ 1970’lerin sonunda Hakkari’de başlayıp 1990’lı yılların Antalya’sına uzanıyor. Özeti şöyle: Aziz Bey’in kent çapında meşhur iki özelliği vardır: Biri meyve bahçesi, ikincisi evlenme çağına gelmiş 3 kızı. İnsan içine pek çıkmayan kızların taliplisi çoktur.
TV8 20.00: Survivor
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde yapılan ‘Survivor Ünlüler Gönüllüler’de, ödül oyunu oynanacak. Takımlar, ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edecek. Programda ayrıca yarışmacıların adadaki hayatından görüntülere yer verilecek.
TLC 20.30: Akdeniz Rüyası
İspanya, Fransız Rivierası, Portekiz, Hırvatistan’ın adaları gibi Akdeniz’in cennet köşelerinde yaşamayı hayal edenlerin düşlerini gerçeğe çeviren ‘Akdeniz Rüyası’nda yepyeni bir hayata başlamak isteyen ailelerin ev arayışı ekrana geliyor.
Sinema Ekranı
MUTSUZLUĞUN PEŞİNDE
D Smart MovieSmart Premium / 20.00 / KOMEDİ
Oyn: Morena Baccarin, Melissa Rauch, Martin Freeman.
Yön: Jason Winer
40’lı yaşlardaki Charlie’nin, katapleksi denilen nörolojik bir rahatsızlığı vardır. Ani mutluluklar onun bayılmasına neden olur. Kütüphanede çalışan Charlie, mutluluk ve zevkten uzak durur. Ama bir gün kütüphaneye gelen Francesca’ya aşık olur. Ve yaşadığı aşk hayatını değiştirir.
ATV 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Ekşi Elmalar
STAR TV 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kurtarıcı
FOX TV 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:30 Eski Köye Yeni Adet
22:30 Şansa Bak
TRT 1 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:23 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
06:25 Bir Yusuf Masalı
08:40 Yamak Ahmet
09:30 İyi Fikir
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
17:50 Reklam
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:05 Soru Küpü
23:30 Mesnevi'den Hikayeler
23:55 Kuşlarla Yolculuk
00:25 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
02:05 Sahur Bereketi
03:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
04:50 52 Hafta
05:15 Vefa Dediğin
TV8 18 Mayıs 2020 Pazartesi Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
09:45 Kızım
10.45 Para Bende
12:30 Doya Doya Moda
16:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
Show TV 18 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yol Arkadaşım
Kanal 7 18 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Zeynep
09:15 Elif
10:45 Kardeşlik Adası
12:40 Kezban Yenge
14.20 En Güzel Rğya
16:00 Masum
17:50 Ana Haber
18:45 Mustafa Karataş ile İftar Saati
20:20 Hz. Yusuf
22:30 Aşk Bir Rüya
23:40 Çağrı
a2 18 Mayıs 2020 Pazartesi yayın akışı
07: 30 Alemin Kıralı
09: 30 Selena
11: 30 Bez Bebek
13: 30 Çocuklar Duymasın
16: 00 Bez Bebek
18: 00 Selena
20: 00 Çocuklar Duymasın