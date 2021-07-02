18 milyon öğrenci için büyük gün! Tatil başlıyor

31 Ağustos'ta başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı bugün sona eriyor. 18 milyon öğrenci bugünden itibaren yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm kademelerdeki öğrencilere yönelik karne ve başarı belgelerini, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açmıştı. Talep eden öğrencilere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması yarından itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Yaz tatilinin başlamasıyla 1.5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. Telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos'ta düzenlenecek. Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık ile İçişleri bakanlıkları ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden yararlanabilecek.

UDEP'in amacı çocukların akademik, sosyal, duygusal, bilgi ve beceri açıklarının kapatılması, fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve eğitimde fırsat adaletinin sağlanması. Program bu yaz ağırlıklı olmak üzere gelecek 1,5 yıla yayılacak. UDEP, akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve sağlık taraması olarak 3 ayaklı bir çerçevede uygulanacak. Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ve etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim. meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

YAZ OKULU

Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.

Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak.



