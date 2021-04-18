18 Nisan 2021 koronavirüs tablosu
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte 18 Nisan 2021 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı...
18 Nisan 2021, Pazar 19:25 Son Güncelleme:
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Türkiye’de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590’a yükseldi.
AA