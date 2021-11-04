Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 18 nerenin plaka kodu? 18 plaka hangi şehir? 18 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

18 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

Seyahat edilen ilde 18 numaralı plaka kodu görüyorsanız, bu numara ile ilgili olarak ilk aklınıza gelecek olan soru muhtemelen 18 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir şeklinde olacaktır. 18 plaka kodu Çankırı iline ait olan bir plaka kodudur. Bu sayede 18 plaka kodunun çoğunlukta olduğu bir il sınırları içerisinde iseniz o ilin Çankırı olduğunu anlamanız son derece kolay olacaktır.



