18 soruda ilişkin ne kadar güvenli?

Ard arda her gün bir kadın cinayeti haberi alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından hepimiz kahrolduk. Ölüm haberini aldığımız hiçbir kız kardeşimiz, mutsuz olmak için ya da şiddet görmek için, öldürülmek için aşık olmuyor. Şiddet en yakınımızda, yani ilişkimizde. Şiddet gören ya da öldürülen kadınlar kimi zaman ilerleyişin farkındalardı, kimi zaman da manipüle edildiler, nereye varacağını bilmedikleri bir yolda ilerlediler. Partnerinizi daha iyi gözlemlemek, tehlike sinyallerini ayırt edebilmek için 18 soruluk 'İlişkin ne kadar güvenli?' testini hazırladık.