18 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışı
18 Şubat 2022 Cuma TV yayın akışı dizi severleri mutlu edecek yapımlarla dolu. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT1, TV8, Fox TV’nin resmi sitelerinde yer alan bilgilere göre, akşam saatlerinde tüm kanallarda sevilen dizilerin yeni bölümleri izleyicinin karşısına çıkacak. Diğer yandan ilerleyen saatlerde ise sinema filmleri ve eğlence programları seyircinin beğenisine sunulacak. İşte, 18 Şubat 2022 Cuma gününe ait kanalların TV yayın akışı…
18 Şubat 2022, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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Hafta sonuna Kanal D0 başında girmek isteyenler için 18 Şubat 2022 Cuma günü TV yayın akışında birbirinden farklı seçenekler yer alıyor. Bugün TV8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda, final bölümü ekranlara veda ederken, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show TV’de Aziz, ATV’de Yalnız Kurt, TRT1’de Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu, Star TV’de Kaderimin Oyunu ve Fox TV’de Aşk Mantık İntikam dizilerinin de yeni bölümleri ekranlarda olacak…
18 ŞUBAT 2022 CUMA TV YAYIN AKIŞI
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00:15 Camdaki Kız
- 02:45 Yabancı Sinema
- 04:10 Asi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Gelin Evi
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:00 Gelin Evi Fiskos
- 12:30 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 00:15 Baba
- 02:30 Oğlum
- 04:15 Aşk Laftan Anlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
- 23:45 Yalnız Kurt
- 03:15 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane
- 05:30 Bir Zamanlar Çukurova
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar İle Bugün
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
- 00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05:10 Tek Yürek
- 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
- 12:15 Şehirden Uzakta
- 13:15 Beni Böyle Sev
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 23:15 3’Te 3
- 00:35 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı
- 03:15 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 05:15 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Oynat Bakalım
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
- 11:15 Kırmızı Oda
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Kırmızı Oda (Final)
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 01:30 Canım Annem
- 02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
- 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
- 10:45 Ekonomi Arası
- 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:45 Fulya İle Umudum Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:45 En Hamarat Benim
- 04:30 Kamera Arkası
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Kadın
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