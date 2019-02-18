18 Şubat altın fiyatları... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Şubat ayına 220,42 lira ile başlayan gram altın bugün 225,01'le bu ayın en yüksek değerine ulaştı. Şu sıralar ise 224,97'den işlem görüyor. İşte 18 Şubat 2019 Çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları...

18 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,31 primle 225 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.508 liradan satılıyor. Yarım altın 735 liradan işlem görürken tam altın ise 1461 TL...

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD’de cuma açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının, altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu söyledi.

Geçen hafta perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklentileri karşılayamadığını anımsatan Memiş, "AB üye ülkelerinde siyasi risklerin devam ediyor olması, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin devam etmesine rağmen sonuç çıkmaması gibi nedenler risk iştahında belirsizliğe neden oluyor.

Altının ons fiyatında bu hafta 1.317 doları destek, 1.331 doları direnç seviyesi olarak takip edeceğiz." Memiş, gram altının ise 225 liranın üzerinde kalıcı olması durumunda yükselişlerini sürdürebileceğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.