18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başlıyor

Ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin 18’incisi bu yıl Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 9-17 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından geçen yıl dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve büyük beğeni alan “GANGSTER” müzikali, döneme uygun müzikleri, dansları, şarkıları, dekor ve kostümleriyle 9 Ağustos 2021 pazartesi akşamı Amerika’nın “Büyük Buhran Günleri”ni sahneye taşıyacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun caz, big band, tap, rock and roll, çarliston ve twist dansları tenor Oğuz Sırmalı’nın şarkıları eşliğinde sanatseverlere keyifli anlar yaşatacak.

Libretto, reji ve koreorafide Nilgün Bilsel Demireller, müzik düzenlemede Bilgehan Erten, dekor-tasarımda Çağda Çitkaya, kostüm-tasarımda Gazal Erten ve ışık-tasarım Tahsin Çetin imzası taşıyan eser iki akşam üst üste Bodrumlu sanatseverle buluşturulacak.

HAREM BALESİ BODRUM’DA

Ülkemizin kültür sanat yaşantısında ayrıcalıklı bir yeri olan “18. Uluslararası Bodrum Bale Festivali” Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nün iddialı eserlerinden biri olan ve yıllardır seyirciyle buluşan “HAREM” ile devam edecek.

11 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı sahnede olacak eser, 1998 yılında Merih Çimenciler tarafından Klasik Türk Müziği üzerine iki perde olarak tasarlanmış ve 18 yıldır Devlet Opera ve Balesi’nin Türkiye’de kapalı gişe oynayan yegâne eseri olma özelliğini taşıyor.

Ney, kanun, bendir, kudüm gibi klasik Türk müziği sazlarıyla icra edilen ilk Türk Bale eseri olan “Harem” günümüze kadar yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirmiş olduğu tüm temsillerde seyirciden büyük ilgi görmüştür. Dekor ve kostümde Alexander Vasilliev, ışıkta ise Tahsin Çetin görev alıyor.

BİR BAŞKA DÜNYA PRÖMİYERİ “PANDEMIC” BODRUM’DA

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından bu yıl Dünya Prömiyeri gerçekleştirilen “PANDEMİC” balesi sanatın gözüyle yaşadığımız küresel salgının hikâyesini 13 Ağustos 2021 Pazar akşamı sahneye taşıyacak.

Tüm dünyanın yaşadığı küresel salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen sürecin sanatsal bir bakış açısı ile seyirciye aktarılması bakımından dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan eser Bach, Vivaldi ve Albinoni müzikleri eşliğinde libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy tarafından oluşturuldu. Eserde dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya imzası taşıyor.

KLASİKLEŞEN ESER “FRİDA”

Geçmiş senelerde Bodrumlu sanatseverlerin büyük beğenisi ile sahnelenen ve Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun hayatının anlatıldığı “FRİDA” balesi 14 Ağustos 2021 Pazar akşamı, sahnede olacak.

Mersin ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek olan eserde Frida’nın küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına rağmen resim yaparak hayata tutunma çabasının ve tutkusunun çarpıcı hikayesi anlatılıyor.

Eser Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın’ın müzikleri eşliğinde, Özgür Adam İnanç’ın reji ve koregrafisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Dekor Tasarım Aykut Öz’e, Kostüm Tasarım Tülay Usta’ya ait.

KAPANIŞ “CARMEN” BALESİ İLE OLACAK

Uluslararası arenada başarıya ulaşmış eser ve toplulukları yakından izlemenin mümkün olduğu festivalin kapanışı 17 Ağustos 2021 Salı akşamı İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenecek ünlü “CARMEN” balesi ile olacak.

Tüm dünyanın bildiği ve sevdiği, güzel çingene kızı Carmen’in tutkulu aşklarının anlatıldığı, dansları, dekor ve kostümleri ile seyirciden büyük beğeni toplayarak kapalı gişe oynayan eser bu yıl Bodrumlu sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Müzik düzenlemesi Tulio Gagliardo Varas’a ait olan Bizet’nin ünlü Carmen operasının müzikleri eşliğinde, ünlü koreograf Carlos Vilan’ın oluşturduğu eserin dekor tasarımı Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımı Gülay Korkuta ait.