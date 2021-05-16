Türkiye 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı açıklaması son dakika! 18 yaş altı toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek mi? İşte normalleşme genelgesi
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18 yaş altına sokağa çıkma yasağı açıklaması son dakika! 18 yaş altı toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek mi? İşte normalleşme genelgesi

Türkiye

18 yaş altına sokağa çıkma yasağı açıklaması son dakika! 18 yaş altı toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek mi? İşte normalleşme genelgesi

18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı-kısıtlaması 17 Mayıs Pazartesi gününden sonra uygulanacak mı? İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesini yayımlandı. Tam kapanmanın bittiği 17 Mayıs tarihinden sonra 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu araştırılıyor. 18 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? 18 yaş altı vatandaşlar kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanabilecek mi?

16 Mayıs 2021, Pazar 11:22 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE UYGULANACAK?

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

18 YAŞ ALTINA SOKAKĞA ÇIKMA KISITLAMASI VAR MI?

İşte İçişleri Bakanlığı'nın 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması için normalleşme genelgesinde yer alan açıklama:

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ile aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ise hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, hafta sonları tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

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