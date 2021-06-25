Türkiye’de aşı yaşı günden güne düşüyor. En son 25 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşı randevusu açıldı. 18 yaş üstü de aşı sırasının gelmesini heyecanla beklerken, beklenen Müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca’nın Twitter’daki paylaşımının ardından 18 yaşın ne zaman aşılanacağı konusundaki araştırmalar yoğunlaştı.

18 YAŞ NE ZAMAN AŞILANACAK?

18 yaşındakilerin ne zaman aşılanacağına ilişkin en net açıklama Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Bakan Koca açıklamasında, ''Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış vatandaşlar aşı olabilirler.'' ifadelerini kullandı.

18 YAŞ VE ÜSTÜNÜN AŞILANMASINA BAŞLANDI MI?

Bakan Koca’nın işaret ettiği 25 Haziran Cuma gününün gelmesiyle, pek çok kişi, “18 yaş ve üstünün aşılanmasına başlandı mı?” araştırması yapmaya başladı. Cuma gününden itibaren 18 yaş için aşı randevularının açılması bekleniyor.

BAKAN KOCA AŞILANMA ORANI EN YÜKSEK 10 İLİ PAYLAŞTI

Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranının arttığına dikkat çeken Bakan Koca, salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolunun dün olduğu gibi bugün de aşı olduğunu vurguladı. “Sağlığınız için siz de kolları sıvayın.” diyen Bakan Koca, aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaştı.

İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il

Edirne: Yüzde 68.86

Amasya: Yüzde 67.66

Eskişehir: Yüzde 67.54

Çanakkale: Yüzde 67.31

Kırklareli: Yüzde 66.74

Balıkesir: Yüzde 65.16

Muğla: Yüzde 64.49

Burdur: Yüzde 64.38

Bilecik: Yüzde 64.23

Sinop: Yüzde 64.03

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