Türkiye 18 yaş üstüne aşılama ne zaman başlıyor?

18 yaş üstüne aşılama ne zaman başlıyor?

Türkiye

18 yaş üstüne aşılama ne zaman başlıyor?

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, aşı müjdesi vererek 18 yaş üstüne aşılamanın başlayacağını söyledi. İşte detaylar..

23 Haziran 2021, Çarşamba 19:57 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi.

Bakan Koca, ''Cuma günü itibariyle 18 yaşından gün almış olan herkes aşı için randevu alabilir olacak. 18 yaş üzeri 55 milyon vatandaşımızın yüzde 70'ini en az bir doz aşılanmasını sağlamış olmak istiyoruz. Özellikle şu dönemde hızla 18 yaş ve üzeri olan vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Bunu ne kadar erken dönemde yapabilirsek toplumsal bağışıklığı o kadar hızlı sağlayabileceğimizi ve mutasyonlara karşı da erken dönemde tedbir anlamında çözüm olacağına inanıyoruz.' dedi.

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