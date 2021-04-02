Türkiye 18 yaşındaki Ecenur'a yolda yürürken muşta ile saldırdı, 'Benzettim' dedi

18 yaşındaki Ecenur'a yolda yürürken muşta ile saldırdı, 'Benzettim' dedi

Türkiye

18 yaşındaki Ecenur'a yolda yürürken muşta ile saldırdı, 'Benzettim' dedi

Bursa'da evine doğru yürürken Sedat A.'nın muştalı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki Ecenur Ö. başından yaralandı. Sedat A., ifadesinde 'Ağabeyimin ölümüne neden olan kıza benzettim' dedi.

02 Nisan 2021, Cuma 12:43 Son Güncelleme:
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Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Namiz Yiğit Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti.

Yürüyerek evine giden Ecenur Ö.'ye, çarşı içinden geçtiği sırada tanımadığı bir kişi arkadan yaklaşıp, elindeki muşta ile vurdu. Başından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ecenur Ö. yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ecenur Ö. ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.


Sedat A. olduğu ortaya çıkan ve 16 suç kaydı bulunduğu belirlenen saldırgan, polisteki ifadesinde Ecenur Ö.'yü, ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S.'ye benzettiğini söyledi.

Derya EVREN-Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)

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