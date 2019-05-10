18 yaşındaki Fatmagül kalbine yenik düştü

Manisa’nın Selendi ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Fatmagül Akdeniz, sabah saatlerinde aniden fenalaştı.

Ailesi tarafından hemen Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan genç Fatmagül Akdeniz’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Burada yoğun bakıma alınan Akdeniz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fatmagül’ün acı haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Genç yaşta hayatını kaybeden Fatmagül’ün cenazesi ilk olarak baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Helallik alınması sırasında gelin duvağıyla örtülü tabutuna sarılan anne Şengül Akdeniz gözyaşları içerisinde feryat döktü.

AĞABEYİ KOŞARAK GELDİ

Genç kızın Ankara’da askerliğini yapan ağabeyi Burak Akdeniz de cenazeye son anda yetişti. Evinin önünde helallik alındığı sırada koşarak gelen ağabey Burak Akdeniz tabuta sarılarak "Ben seni beni böyle karşıla diye mi bırakmıştım" diyerek feryat etti.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından Fatmagül’ün cenazesi törenin yapılacağı Bekirağalar Mahalle camisine götürüldü.

Burada da cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Fatmagül’ün cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Şeref Kaçar, daire müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, Uşak Orhan Dengiz Anadolu Lisesi öğrencileri ve idarecileri ile vatandaşlar katıldı.

İHA