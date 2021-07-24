Türkiye 18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Türkiye

18 yaşındaki genç serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Adıyaman'da, Mustafa Kalkan (18) serinlemek için girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde boğuldu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 01:01 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Atatürk Barajı Gölü'nde meydana geldi. Şanlıurfa'daki askerlik görevini bitirip Adıyaman'a dönen kuzenini görmek için gelen Mustafa Kalkan, kuzeniyle birlikte serinlemek için Atatürk Barajı Göleti'ne geldi. Burada suya giren iki kuzenden Kalkan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kuzeninin haber vermesiyle olay yerine sağlık görevlileri ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından Kalkan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kalkan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. 

Mahir ALAN/ADIYAMAN (DHA)

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