18 yaşındaki Murat'ın şüpheli ölümü

İzmir Konak'ta Murat İpekişen’in (18) denizde cesedi bulundu. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Murat İpekişen’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

04 Aralık 2018, Salı 09:41 Son Güncelleme:
A A
18 yaşındaki Murat'ın şüpheli ölümü

Bugün saat 07.00 sıralarında işe gidenler, İzmir Büyükşehir Belediye binasının karşısında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran erkeği fark edip polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, öldüğü belirlenen kişiyi bota alıp karaya çıkardı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin Murat İpekişen’e ait olduğu tespit edildi.

Murat İpekişen’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi

YARA YA DA DARP İZİ YOK

Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Murat İpekişen’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.