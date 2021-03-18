İtalyan futbolcu Alessandro Arlotti, Monaco altyapısında başlayan kariyerini erkenden noktalama kararı aldı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Monaco altyapısından Pescara'ya transfer olan Arlotti, bir süredir ülkesinde top koşturuyordu.

Forvet arkası ve forvet mevkilerinde oynayan yıldız adayı, Harvard Üniversitesi'ne kabul edildiği haberini alınca kariyerine ara verdi.

Transfermarkt'ta 16 Şubat 2021 itibarıyla Harvard Crimson'a geçtiği görülen Arlotti, burada hem okuyup hem de amatör sporculuğunu sürdürecek. Ancak profesyonel lisansı bir süre askıda olacak.

Verdiği kararı anlatan Arlotti, "Bana etraflıca düşünmemi, bu seçimi yapmamam gerektiğini söyleyen birçok kişiden çok sayıda mesaj aldım. Takım arkadaşlarımın, koçların yanı sıra Instagram'da bana çok fazla mesaj gönderen tanımadığım kişiler var. Bana katılmadıklarını söylüyorlar ancak onlara bunu açıklamaya çalışıyorum" dedi.

Ekonomi alanına ilgisi olduğunu söyleyen Arlotti, "İki sene boyunca genel bir eğitim göreceğim. Bu süreçten sonra asıl hedefim konusunda net karara varabilirim. Yolumu iki sene sonra bulacağım" dedi.



