Türkiye 18 yıl önce cinayete kurban gitti, cesedi bulundu

18 yıl önce cinayete kurban gitti, cesedi bulundu

Türkiye

18 yıl önce cinayete kurban gitti, cesedi bulundu

Elazığ’da, 18 yıl önce kayıp ilanı verilen fakat polisin titiz çalışması sonucu cinayete kurban gittiği belirlenen şahsın cesedine ulaşıldı.

10 Aralık 2021, Cuma 18:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs 2003’te Ruhi Canpolat hakkında kayıp başvurusunda bulunuldu. Şahsın uzun süre bulunamamasının üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosyayı 2 Şubat 2021’de yeniden açtı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 10 ay süren titiz çalışmalar sonucunda 2’si kadın 9 şüpheli tespit edildi. Ekipler, 4 Kasım 2021’de 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek zanlıları yakalayıp gözaltına aldı. Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadeler sırasında kayıp şahıs Ruhi Canpolat’ı (38) öldürdüklerini itiraf etti.

Olayın ardından gözaltına alınan zanlılardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken polis ekipleri de Canpolat’ın gömüldüğü yeri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Polis ekipleri merkeze bağlı Sarıçubuk köyü kırsalında belirlenen bölgede kazı çalışması başlattı. Yapılan kazıda Rupi Canpolat’a ait olduğu değerlendirilen kemiklere ulaşıldı.

Kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İHA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı mı?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Hasan Fehmi Güneş
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Bir o eksikti
Rauf Tamer
Şirin Sever
‘Altın Kelebek’in en güzel yanı neydi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Banu Şen
Güneşin, mavinin ve yeşilin boyadığı kent: Muğla
Banu Şen
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Domuz avına gelen 12 İspanyol avcı Tunceli'den ayrıldı