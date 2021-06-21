182 neden açılmıyor? ALO 182 çöktü mü, neden hep meşgul çalıyor?

Aşı randevusu, ALO 182, e-devlet, e-nabız ve MHRS üzerinden alınabiliyor. Randevularını internet üzerinden değil de ALO 182 üzerinden almayı tercih edenler 182’ye ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Hal böyle olunca da ALO 182 çöktü mü, neden hep meşgul çalıyor? Araştırmaları yoğunluk kazandı.

182 NEDEN AÇILMIYOR? ALO 182 ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN HEP MEŞGUL ÇALIYOR?

ALO 182 hattı hafta sonları da dahil olmak üzere 7/24 olarak çalışıyor. Sistemde görev yapan personeller randevuların aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız olarak hizmetlerine devam ediyor. Ancak, aşı hakkı elde eden vatandaşların yoğun bir şekilde ALO 182’yi araması nedeniyle sistemde aşır bir yoğunluk hakim bu nedenle de hat devamlı meşgul çalabiliyor.

AŞI RANDEVUSU NEREDEN ALINIR?

Aşı randevusu almak istiyor ancak ALO 182’ye ulaşamıyorsanız www.enabiz.gov.tr veya www.mhrs.gov.tr adreslerinden randevunuzu alabilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

E devlet üzerinden aşı randevusu almak için T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama bölümüne arama bölümüne "Aşı Randevusu Al" yazarak karşınıza çıkan ekrandan aşı randevusu alabilirsiniz.

Aşı randevusunu aynı zamanda MHRS üzerinden de almak mümkün. Öncelikle MHRS’ye kaydolmanız gerekiyor. İster cep telefonunuza uygulamayı indirerek, isterseniz arama motoruna MHRS yazarak istenilen bilgilerin girilmesinin ardından kaydolma işlemini tamamlayabilir ve aşı randevunuzu alabilirsiniz.