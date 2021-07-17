184 milyon TL ile neler yapılabilir? Hayali çok güzel!

ALTIN

-360 kilo altın (360 bin adet gram altın)

-218 bin tane çeyrek altın

-52 bin 400 tane Cumhuriyet altını

GÜMÜŞ

-2021'in gözde yatırım aracı gümüşten yaklaşık 500 kilo alınabilir

KRİPTO PARA

-Geleceğin finans enstrümanı olarak nitelendirilen kripto paralardan satın alabilirsiniz. Bu ikramiye ile Bitcoin'den bugünkü fiyatla yaklaşık 600 adet alınabilir.

-Etherium almak isteyenler ise yaklaşık 8 bin 500 adetlik bir yatırım yapabilir.

-Milyarder iş adamı Elon Musk'ın desteklediği son dönemin popüler coin'i Doge'dan ise 90 bin adet alabilirsiniz (NOT: Bu öneriler yatırım tavsiyesi değildir)

DÜKKAN

-Alışverişi yoğun ve işlek caddelerden mağaza kiralamaya uygun 10 adet kiracılı kupon dükkan alınabilir.

-Bunların tanesini de 40-50 bin liradan kiraya vererek aylık 400 bin-500 bin lira sağlanır.

EV

-İstanbul'un iyi semtlerinden (Etiler, Bağdat Caddesi, Yeşilköy vb.) tanesi 6-7 milyon liraya geniş ve lüks dairelerden 25-30 alınabilir.

-Bu dairelerin ortalama kirası 9-10 bin lira olarak hesaplanırsa aylık 200-300 bin lira gelir elde edilir.

DÖVİZ

-22 milyon dolar

-19 milyon euro

-15 milyon sterlin

ARSA

Yaz geldi de geçiyor bile. "Kazandıpğım servetle hayalimdeki hayatı yaşamak istiyorum" diyenlere Çılgın Sayısal Loto'dan bulunmaz fırsat. Bu ikramiye ile Bodrum Gümüşlük'te denize sıfır kıyısı bulunan 35-40 bin metrekarelik imarlı bir arazi satın alabilirsiniz.

BANKA

184 milyon lirayı yıllık yüzde 18 faiz oranı ile bankaya yatıran bir talihli, vergiler kesildikten sonra ve ana parasına dokunmadan yaklaşık olarak ayda 2 milyon 600 bin lira gelir elde edebilir. Bu ikramiyenin günlük faiz geliri yaklaşık 86 bin lira.