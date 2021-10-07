Ekonomi 186 milyon liralık eğitim yardımı

186 milyon liralık eğitim yardımı

Ekonomi

186 milyon liralık eğitim yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgın döneminde ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve desteklenmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 186 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

07 Ekim 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Bakan Yanık, “Tüm il ve ilçelerde bulunan SYDV’lerimizin belirlemiş olduğu ihtiyaçlara göre aktardığımız bu kaynak, nakdi olarak verilmesinin yanı sıra ayakkabı, bot, kışlık kıyafet şeklinde dağıtılabilecek. Buna ek olarak Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz” dedi.

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186 milyon liralık eğitim yardımı


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