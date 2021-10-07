186 milyon liralık eğitim yardımı

Bakan Yanık, “Tüm il ve ilçelerde bulunan SYDV’lerimizin belirlemiş olduğu ihtiyaçlara göre aktardığımız bu kaynak, nakdi olarak verilmesinin yanı sıra ayakkabı, bot, kışlık kıyafet şeklinde dağıtılabilecek. Buna ek olarak Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz” dedi.

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