18’inci Filmekimi başladı

Sinemaseverlerin merakla beklediği, biletlerine de satışa çıktığı anda büyük ilgi gösterdiği Filmekimi, yine izleyicilere unutulmaz bir film maratonu sunacak. TV+ işbirliğiyle İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği Filmekimi ile 13 Ekim’e kadar İstanbul’da Atlas, Beyoğlu, Rexx, Kadıköy ve City’s sinemalarında 63 film gösterilecek. Böylece coşku tüm şehre yayılacak.

Joaquin Phoenix’in büyüleyici bir performans sunduğu ve Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan Ödülü’nü kazanan Joker filminin Türkiye’deki ilk gösterimiyle başlayan festival, İstanbul’un ardından 11-15 Ekim’de Ankara’da, 18-22 Ekim’de de İzmir’de yılın en iyi ve en güncel filmleriyle devam edecek.

18’inci Filmekimi’ndeki filmler hakkında bilgi, programın tümü, gösterim çizelgesi ve diğer tüm ayrıntılara Filmekimi’nin resmi internet sitesinden ve Dergilik uygulamasından ulaşılabilir.