Futbol 19-25 Ekim haftası D-Smart spor içerikleri

19-25 Ekim haftası D-Smart spor içerikleri

Futbol

19-25 Ekim haftası D-Smart spor içerikleri

LaLiga’da cumartesi ve Pazar günü maç saat ve kanallarında değişiklik oldu. İşte D-Smart Spor Kanallarında 19 Ekim haftası öne çıkan yayınlar...

22 Ekim 2020, Perşembe 11:46 Son Güncelleme:
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Cumartesi 14.00’te oynanması planlanan Osasuna – Bilbao maçı aynı gün 19.30’a alındı. Müsabaka 82. Kanal ve youtube’den naklen yayınlanacak.

Pazar saat 14.00’te başlaması planlanan Valladolid – Alaves maçının başlama saati de 16.00 olarak değiştirildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

FORMULA 1 PORTEKİZ GP sıralama turları cumartesi günü saat 16.00’da 82. Kanal Spor Smart 2 kanalından yayınlanacak.

Cuma

22.00 LA LIGA: ELCHE – VALENCIA (CANLI) SPOR SMART

Cumartesi

17.00 LA LIGA – EL CLASICO - BARCELONA – REAL MADRID (CANLI) SPOR SMART

19.30 LA LIGA: SEVILLA - EIBAR (CANLI) SPOR SMART

19.30 LA LIGA: OSASUNA – ATHLETIC BILBAO (CANLI) SPOR SMART 2 82. KANAL + YOUTUBE

22.00 LA LIGA: ATLETICO MADRID – REAL BETIS (CANLI) SPOR SMART

Pazar

16.00 LA LIGA: VALLADOLID - ALAVES (CANLI) SPOR SMART

18.00 LA LIGA: CADIZ - VILLARREAL (CANLI) SPOR SMART

20.30 LA LIGA: GETAFE - GRANADA (CANLI) SPOR SMART

23.00 LA LIGA: REAL SOCIEDAD - HUESCA (CANLI) SPOR SMART

 Pazartesi

23.00 LA LIGA: LEVANTE CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART

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