19-25 Ekim haftası D-Smart spor içerikleri
LaLiga’da cumartesi ve Pazar günü maç saat ve kanallarında değişiklik oldu. İşte D-Smart Spor Kanallarında 19 Ekim haftası öne çıkan yayınlar...
22 Ekim 2020, Perşembe 11:46 Son Güncelleme:
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Cumartesi 14.00’te oynanması planlanan Osasuna – Bilbao maçı aynı gün 19.30’a alındı. Müsabaka 82. Kanal ve youtube’den naklen yayınlanacak.
Pazar saat 14.00’te başlaması planlanan Valladolid – Alaves maçının başlama saati de 16.00 olarak değiştirildi.
FORMULA 1 PORTEKİZ GP sıralama turları cumartesi günü saat 16.00’da 82. Kanal Spor Smart 2 kanalından yayınlanacak.
Cuma
22.00 LA LIGA: ELCHE – VALENCIA (CANLI) SPOR SMART
Cumartesi
17.00 LA LIGA – EL CLASICO - BARCELONA – REAL MADRID (CANLI) SPOR SMART
19.30 LA LIGA: SEVILLA - EIBAR (CANLI) SPOR SMART
19.30 LA LIGA: OSASUNA – ATHLETIC BILBAO (CANLI) SPOR SMART 2 82. KANAL + YOUTUBE
22.00 LA LIGA: ATLETICO MADRID – REAL BETIS (CANLI) SPOR SMART
Pazar
16.00 LA LIGA: VALLADOLID - ALAVES (CANLI) SPOR SMART
18.00 LA LIGA: CADIZ - VILLARREAL (CANLI) SPOR SMART
20.30 LA LIGA: GETAFE - GRANADA (CANLI) SPOR SMART
23.00 LA LIGA: REAL SOCIEDAD - HUESCA (CANLI) SPOR SMART
Pazartesi
23.00 LA LIGA: LEVANTE CELTA VIGO ( CANLI ) SPOR SMART