Birbirinden değerli markaların dijital platformda yarıştığı organizasyonun “Eğitim” kategorisinde İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, yenilenen kurumsal web sitesiyle “Halkın Favorisi” ödülünü kazandı.

Toplam 27 kategoride 1598 projenin değerlendirildiği Altın Örümcek ödülleri, web, dijital pazarlama, mobil teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelen Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyon olma özelliğini taşıyor.