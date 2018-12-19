19 Aralık altın fiyatları - Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın almak isteyenler, en güvenilir olarak bilinen yatırım aracı olan altındaki son gelişmeleri merak ediyor. Vatandaşlar en çok rağbet gören iki kalem olan çeyrek ve gram altının fiyatını araştırıyor. İşte 19 Aralık Çarşamba güncel altın fiyatları...

19 ARALIK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 214,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 214,87 liradan, bin 422 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 444 liradan, bin 377 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 404 liradan satıldı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

688 liradan alınan Yarım Ziynet 706 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

345 liradan alınan Çeyrek Ziynet 353 liradan satıldı.