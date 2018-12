19 Aralık Hadi öğlen ipucu sorusu belli oldu. Yarışmada bir soru sinemadan geliyor. Uygulama yyarışmacılara soruyu şu şekilde geçti: "Hollywood dünyası ilginç başarı hikayeleriyle doludur. Şüphesiz bunlardan biri de Hollywood'a şoför dublörü olarak girip, 'En İyi Yönetmen' dalında Oscar kazanan bir adamın hikayesidir. İpucumuz işte bu yönetmenle ilgili. 1939 yapımı "Rüzgâr Gibi Geçti" ve "Oz Büyücüsü" filmlerinin yönetmeni kimdir?"

CEVAP: VICTOR FLEMING

Victor Fleming (23 Şubat 1889 – 6 Ocak 1949), Oscarlı film yönetmeni.

1939 yılında Rüzgâr Gibi Geçti filmi ile En İyi Yönetmen Oscarı’nı almıştır. The Wizard of Oz filminin de yönetmenidir. 1998 yılında Amerikan Film Enstitüsü’nün yayınladığı AFI’s 100 Years… 100 Movies listesinin ilk 10’nunda iki filmi birden olan tek yönetmendir. Bu filmlerden Rüzgâr Gibi Geçti (1939) dördüncü, The Wizard of Oz (1939) altıncı sırada idi.