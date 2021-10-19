19 Ekim 2021 korona tablosu açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam paylaşılan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' internette araştırılan konular arasına girdi. Dün, koronavirüste vaka sayısı 29 bini geçmişti. Bu gelişme üzerine 19 Ekim 2021 koronavirüs tablosu merak konusu oldu. Peki, 19 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
19 Ekim 2021, Salı 18:00 Son Güncelleme:
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Koronavirüste delta varyantı sonrası vaka sayısındaki hızla yükseliş devam ediyor. Vatandaşlar günün rakamlarını merak ediyor. Peki, 19 Ekim 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...
Bakanlık tarafından henüz günlük tablo açıklanmadı. Rakamlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
18 Ekim korona tablosu
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