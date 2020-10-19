19 Ekim corona virüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 116 bin 249 olurken, yeni hasta sayısı bin 958 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 75 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte bin 424 hasta ise iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.







