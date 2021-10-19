Magazin 19 Ekim Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

19 Ekim Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

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19 Ekim Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Songül Karlı'nın sunuculuğuyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 19 Ekim Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

19 Ekim 2021, Salı 15:33 Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta 19 Ekim Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 19 Ekim Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

19 EKİM SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

19 Ekim Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isimler Aslıhan, Yeşim ve yaren oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altın Aslıhan'a çıktı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 17

Damla: 7

Yaren: 17

Yeşim: 17

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