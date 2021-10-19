Gelinim Mutfakta 19 Ekim Salı günü hız kesmeden devam ediyor. Yarışmaya yeni gelen gelin ve kayınvalide ile yarışmasının heyecanı dorukta. Peki, 19 Ekim Salı günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Songül Karlı bugün kaç puan verdi? 19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu...

19 EKİM SALI GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

19 Ekim Salı günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isimler Aslıhan, Yeşim ve yaren oldu. Çekilen kura sonucu çeyrek altın Aslıhan'a çıktı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Aslıhan: 17

Damla: 7

Yaren: 17

Yeşim: 17