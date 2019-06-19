19 Haziran altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira?
Piyasaların gözü bugünkü FED toplantısına çevrildi. Küresel ve yurtiçi piyasaları yakından takip eden yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları…
Bugün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi’nin yapacağı konuşma ve FED toplantısı piyasaların yakın takibinde olacak. Piyasaları yakından takip eden yatırımcı da internette sıklıkla Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? sorularını aratıyor. İşte Kapalıçarsı altın fiyatları ve altın piyasasına ilişkin son gelişmeler…
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
252,54 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 252,61 liradan, bin 669 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 694 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 616 liradan alınan tam altın bin 647 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
808 liradan alınan yarım altın 828 liradan ve 404 liradan alınan çeyrek altın 414 liradan satılıyor.