19 Haziran altın fiyatları… Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? Piyasaların gözü bugünkü FED toplantısına çevrildi. Küresel ve yurtiçi piyasaları yakından takip eden yatırımcı altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? İşte 19 Haziran güncel altın fiyatları…