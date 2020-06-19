Türkiye 19 Haziran corona virüs tablosu

19 Haziran corona virüs tablosu

Türkiye

19 Haziran corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Bugün 41 bin 316 test yapılırken, bin 214 yeni vaka tanısı konuldu, bin 494 kişi ise iyileşti.

19 Haziran 2020, Cuma 19:48 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. " ifadesini kullandı.

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