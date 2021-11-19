Magazin 19 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • 19 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

19 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

Magazin

19 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu ne? Günün birincisi kim oldu? Haftanın birincisi kim? Bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Gelinim Mutfakta seyircileri ise günlük puan durumunu merak ediyor. Gelinim Mutfakta 19 Kasım Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Gelinim Mutfakta'da kim ekendi? 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

19 Kasım 2021, Cuma 16:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelinim Mutfakta 19 Kasım Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasında oluşan rekabet ise günden güne büyüyor. Peki, 19 Kasım Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Haftanın birinci kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Hangi gelin elendi? 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

19 KASIM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

19 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.

19 KASIM CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Bu hafta boyunca en çok puanı toplayıp 85 puanla en yakın rakibine 12 puan fark atan isim Yeşim oldu.

19 KASIM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Bu hafta boyunca en düşük puanı alıp eleme potasına Aslıhan ve Yaren girdi. Fakat bu hafta yarışma da diskalifiye olan bir yarışmacı olduğu için eleme olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Kasım 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Sefo o okulda konser verecek
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
İzlemedim ama hayranım!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Tilkiler
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
15 Kasım haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
15 Kasım haftasına astrolojik bakış: Tutulmalar başlıyor!
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Alişan'a mesaj!
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Anksiyete ve depresyon vakalarında Avrupa'da birinciyiz
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Partnerinizle konuşun
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Doğru ortam hazırlanırsa yaratıcılık geliştirilebilir!
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Ünlülerin küvette poz yarışı
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Melis İşiten: Beni bırakın, anneme bakın!