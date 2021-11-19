Gelinim Mutfakta 19 Kasım Cuma günü hız kesmeden devam ediyor. Gelinler arasında oluşan rekabet ise günden güne büyüyor. Peki, 19 Kasım Cuma günün birincisi kim oldu? Çeyrek altını hangi gelin aldı? Haftanın birinci kim oldu? Bilezikleri kim aldı? Hangi gelin elendi? 19 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu...

19 KASIM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

19 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksel puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim oldu.

19 KASIM CUMA GÜNÜ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Bu hafta boyunca en çok puanı toplayıp 85 puanla en yakın rakibine 12 puan fark atan isim Yeşim oldu.

19 KASIM CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

Bu hafta boyunca en düşük puanı alıp eleme potasına Aslıhan ve Yaren girdi. Fakat bu hafta yarışma da diskalifiye olan bir yarışmacı olduğu için eleme olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNLÜK PUAN DURUMU

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU