Bilim & Teknoloji 19 Kırmızı Cüce Yıldız’dan dördünde yaşam sinyali tespit etti

19 Kırmızı Cüce Yıldız’dan dördünde yaşam sinyali tespit etti

Bilim & Teknoloji

19 Kırmızı Cüce Yıldız’dan dördünde yaşam sinyali tespit etti

Gezegen araştırmalarında dünyanın en güçlü radyo antenini kullanan gökbilimciler, 19 Kırmızı Cüce Yıldız’dan dördünde yaşam sinyali tespit etti.

15 Ekim 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, Dünya dışında yaşam bulma araştırmaları için yeni bir yönteme başvurdu.

Hollanda'da bulunan Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) adı verilen dünyanın en güçlü antenini kullanan araştırmacılar, öte gezegenden gelen radyo dalgalarını ilk kez tespit edebildiklerini duyurdu.

Araştırmacılar, uzak yıldızlardan gelen radyo sinyallerinin tespitinin, bu yıldızların etrafında dönen gezegenleri bulmanın bir yolu olduğunu ve bu yeni yöntemin radyo astronomisini için yeni kapılar açtığını belirtiyor.

Çalışmalar sonucunda, Dünya'dan 165 ışıkyılı uzaklığında olan 19 Kırmızı Cüce Yıldız keşfedildi. Bu yıldızlardan 4'ünün yörüngeleri etrafında da gezegenler olduğuna dair sinyaller tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Benjamin Pope, sonuçların bilinenler dışındaki yıldızların yörüngesindeki 'dünyaların' araştırılmasında yeni teknikler keşfedilmesini sağlayacağını söyledi.

Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü tarafından üretilen LOFAR'ın Birleşik Krallık'tan İtalya'ya kadar Avrupa'nın her yerinde istasyonları bulunuyor.

Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
1 derece fark tüketimi yüzde 10 artırıyor
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Bağımlılığa karşı 'Anne' taktikleri
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER WhatsApp, Instagram ve Facebook! Tarihe geçen erişim sorunu