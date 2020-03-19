19 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 19 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
19 Mart 2020, Perşembe 08:54 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Evlatlarından ayrılmaya dayanamayan Züleyha, Demir’i vurur. Demir ameliyata alınırken Züleyha da cezaevine gönderilir. Fekeli, evladı ile sınanan Hünkar’a destek olur. Yılmaz ve Hünkar’dan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha’yı kurtarmak için uğraşır.
FOX 20.00: Mucize Doktor
Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Yıllar önce kendisini sokağa atan babasını karşısında bulan Ali, geçmişiyle yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz hastayı takıntı haline getirir. Nazlı, Damla ile çalışmak zorunda kalır. Sonunda Ali, babasıyla yüzleşir
Kanal D 20.00: Afili Aşk
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Afili Aşk’ final bölümüyle ekranda: Hamilelik haberiyle Ayşe ve Kerem için yeni bir sayfa açılır. Kerem, bebek için çok istekli görünür. Ceyda’nın doktoru Ayşe’nin karşısına çıkar ve bebekle ilgili şoke edici bir bilgi verir. Yabancı yetkili, ortaklığı bitirmek niyetiyle şirkete gelir.
CNN TÜRK 20.45: Hande Fırat ile Gece Görüşü
‘Hande Fırat ile Gece Görüşü’nde, koronavirüs ele alınacak. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, Psikiyatrist Prof. Dr. Kamil Nahit Özmenler, gazeteciler Saygı Öztürk, Murat Çelik ve Zafer Şahin’in konuk olacağı programda, Türkiye’deki vakalar, alınan önlemler, ülkelerin hataları ve virüsün insan psikolojisi üzerine etkileri konuşulacak.
ATV 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Afili Aşk (Final)
STAR TV 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10.45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
FOX TV 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:35 İncir Ağacı
06:35 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'De Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:15 İncir Ağacı
17:05 1'De Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
TV8 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10.45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
20:00 Survivor
23:15 Eser Yenenler Show
Show TV 19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı
06:00 Kuaförüm Sensin
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 41 Gün
Kanal 7 19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
08:00 Bir Tutam Aşk
09:15 Aşk Bir Rüya
11:00 İkimizin Yerine
12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane
14.30 Yemin
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Ana Haber
19:00 Yemin
21:30 Aşk Bir Rüya
23:30 Deli Divane
a2 19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla