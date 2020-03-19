19 Mart 2020 Perşembe günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Mart 2020 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

ATV 20.00: Bir Zamanlar Çukurova

Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek’in rol aldığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’da: Evlatlarından ayrılmaya dayanamayan Züleyha, Demir’i vurur. Demir ameliyata alınırken Züleyha da cezaevine gönderilir. Fekeli, evladı ile sınanan Hünkar’a destek olur. Yılmaz ve Hünkar’dan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha’yı kurtarmak için uğraşır.

FOX 20.00: Mucize Doktor

Taner Ölmez, Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal ve Özge Özder’in rol aldığı ‘Mucize Doktor’da: Yıllar önce kendisini sokağa atan babasını karşısında bulan Ali, geçmişiyle yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz hastayı takıntı haline getirir. Nazlı, Damla ile çalışmak zorunda kalır. Sonunda Ali, babasıyla yüzleşir

Kanal D 20.00: Afili Aşk

Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı ‘Afili Aşk’ final bölümüyle ekranda: Hamilelik haberiyle Ayşe ve Kerem için yeni bir sayfa açılır. Kerem, bebek için çok istekli görünür. Ceyda’nın doktoru Ayşe’nin karşısına çıkar ve bebekle ilgili şoke edici bir bilgi verir. Yabancı yetkili, ortaklığı bitirmek niyetiyle şirkete gelir.

CNN TÜRK 20.45: Hande Fırat ile Gece Görüşü

‘Hande Fırat ile Gece Görüşü’nde, koronavirüs ele alınacak. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, Psikiyatrist Prof. Dr. Kamil Nahit Özmenler, gazeteciler Saygı Öztürk, Murat Çelik ve Zafer Şahin’in konuk olacağı programda, Türkiye’deki vakalar, alınan önlemler, ülkelerin hataları ve virüsün insan psikolojisi üzerine etkileri konuşulacak.





ATV 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova





KANAL D 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:15 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Afili Aşk (Final)





STAR TV 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sevdim Seni Bir Kere

10.45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti





FOX TV 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor





TRT 1 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:33 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:35 İncir Ağacı

06:35 Yeşil Deniz

09:30 İyi Fikir

11:30 1'De Bugün

11:40 Kralın Kızı

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'De Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm





TV8 19 Mart 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

08:00 Gel Konuşalım

10.45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor

23:15 Eser Yenenler Show





Show TV 19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı

06:00 Kuaförüm Sensin

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 41 Gün





Kanal 7 19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

08:00 Bir Tutam Aşk

09:15 Aşk Bir Rüya

11:00 İkimizin Yerine

12:45 Ayvaz Şef ile Mutfağım Şahane

14.30 Yemin

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Ana Haber

19:00 Yemin

21:30 Aşk Bir Rüya

23:30 Deli Divane





a2 19 Mart 2020 Perşembe yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla







