Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı yarın yapılacak törenlerle kutlanacak. İşte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili en güzel şiirler...

19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Buna göre, 100. yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek.

19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı dolayısıyla logo ve kurumsal kimlik çalışmaları oluşturuldu. 100. yıl kutlamaları kapsamında yapılacak sportif faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülüyor.

81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen temsilci gençler, sporcular, öğrenciler, halk oyunları ekipleri 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenecek törene katılacak.

Aslanlı Yol'da saat 09.00'da yapılacak yürüyüşle Atatürk'ün mozolesine çelenk koyularak saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı'nı okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel defterini imzalanacak.

ATATÜRK KURTULUŞ SAVAŞI'NDA

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı

Selam durdu kayığı, çaparası, takası,

Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından bir duman

Duman değildi bu

Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan

Demir değil

Sarılan anayurda

Kemâl Paşa'nın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına

Çıkarken yüce komutan

Karadeniz'in hâlini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardısıra baktı dalgalar

Kalktı takalar,

İzin verseydi Kemâl Paşa

Ardından gürleyip giderlerdi

Erzurum'a kadar.

Cahit KÜLEBİ

NUTUK

Vatan boylu boyunca vurulmuş

İki gözü iki çeşme derelerin

Dağlar kapkara yasından

Ovalar tüm kavrulmuş

Düşman kan içinde parmaklarıyla

Ta Kars'a kadar Menderes Ovası'ndan.

- Geldi geçti, ama hatırlanmalı -

Neler çektik o günler milletimle ben

Bir bir yollara düştüler perperişan

Aç susuz ama aşk içinde

Yanmış yıkılmış damları koyup

Sessiz sedasız köylerden.

... İşte böylece efendiler

Aşk istediler verdim

Ateş istediler verdim

Ekmek istediler verdim

- Güldüler, yalan dediler, olmaz dediler -

Uğraştım sonunda en güzel boyalarla

Önümüze bir bütün harita çıkardım...

Ben, Atatürk'üm öldüm - demiştim zaten -

İşte nutkumu da baştan sona okudum.

Öldüm ama gözüm arkada değil

Kitabım bir uzun bir güzel oldu

Hem ne iyi ettim, ne iyi ettim de efendiler

- Sonunda "EY TÜRK GENÇLİĞİ" dedim. -

Turgut UYAR



