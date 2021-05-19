19 Mayıs 2021 hava durumu! Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı yapıldı
19 Mayıs 2021 Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 19 Mayıs hava durumu raporuna göre, Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın hızını 90 km'ye kadar çıkarması bekleniyor. İşte bölgelere göre son dakika hava durumu raporunun detayları...
19 Mayıs 2021, Çarşamba 09:54 Son Güncelleme:
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19 Mayıs 2021 Meteoroloji hava durumuna göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Bugün hava nasıl olacak?Mayıs ayı itibariyle yurt geneli hava durumu Türkiye genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Vatandaşlar 19 Mayıs Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak, hava bugün nasıl olacak sorularını araştırıyor. Yurt geneli hava durumu 19 Mayıs Çarşamba günü bazı bölgelerde yer yer sağanak yağış bekleniyor. İşte 19 Mayıs Çarşamba Türkiye genelinde hava durumu...
Meteoroloji tarafından 19 Mayıs 2021 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre Türkiye’de bazı bölgelerinde 19 Mayıs günü parçalı güneşli olacak. Türkiye genelinde ise hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olarak gözükmektedir. Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Ege, Karadeniz Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinin bazı yerlerinde parçalı güneş gözükecek. Mevsim normalleri altında hava durumu pek değişmeyecektir.
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 90 KM'YE KADAR ÇIKACAK
Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli olarak hızını 90 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.
19 MAYIS 2021 BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
19 Mayıs 2021 Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğusu, Van, Hakkari ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 16°C, 24°C Az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 15°C, 28°C Az bulutlu
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 27°C Az bulutlu ve açık
İZMİR 18°C, 27°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 15°C, 28°C Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 25°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 25°C Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 27°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 10°C, 26°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 13°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 10°C, 29°C Az bulutlu ve açık
KONYA 13°C, 31°C Az bulutlu ve açık
YOZGAT 11°C, 27°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 28°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE 12°C, 30°C Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 8°C, 30°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 13°C, 22°C Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 13°C, 34°C Az bulutlu
ARTVİN 14°C, 33°C Az bulutlu
SAMSUN 13°C, 22°C Az bulutlu
TRABZON 14°C, 21°C Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğusu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 25°C Parçalı bulutlu
AĞRI 6°C, 25°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 23°C Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 16°C, 33°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 13°C, 34°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 14°C, 32°C Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 33°C Az bulutlu ve açık