19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması nedeniyle bankaların çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Peki, bu süreçte bankaların durumu ne olacak?

YARIN BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, 19 MAYIS’TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan işletmeler arasında yer alıyor. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü bankalar kapalı olacaklar. Aynı zamanda farklı bankalar arası işlem olan EFT de bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü hesaplara geçecek. Ancak aynı bankalar arası işlem olan havale resmi tatillerde de yapılabildiği için 19 Mayıs’ta da geçerli olacak.

Banka şubelerinde işlem yapacak olanlar 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamadıkları takdirde bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar.

Bankaların yanı sıra PTT’ler, kargo şubeleri, noterler ve devlet daireleri de kapalı olacak.



