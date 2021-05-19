19 Mayıs kortejinde kaza: 2 polis yaralı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Bursa Motosiklet Derneği üyesi 102 motosikletlinin katılımıyla kortej düzenlendi.

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Heykel’de başlayan ve Gökdere ve Kurtuluş caddeleri ile Mimar Sinan Bulvarı, Yüksek İhtisas Kavşağı ve Ankara Yolu boyunca devam eden korteje Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Şahin Timleri de eskortluk etti. Ekipler, kortej sırasında araya giren diğer sürücüleri yolu açmaları için uyardı. Motosikletli polis ekibi, Mimar Sinan Bulvarı’nda kortejin ilerlemesini engelleyen Serkan K.’yi uyarmak için yönetimindeki 16 JJN 47 plakalı hafif ticari aracın sağından geçmek istedi. Bu sırada Serkan K. sinyal vermeden sağdaki sokağa dönüş yapmak isteyince polis ekibine çarptı. Kazada, polis memurları Mesut D. ile Mehmet A. yaralandı. Hafif yaralanan polislere ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Yaralılardan Mesut D., gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Mehmet A. ise hastaneye motosikletle götürüldü.

Derya EVREN-Mehmet İNAN/DHA