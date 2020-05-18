19 Mayıs kutlamaları bu yıl nasıl yapılacak? Detaylar belli oldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı… Milli Mücadele'nin başlangıcının 101. yılı, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kutlanacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu'ya geçerek Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun’a ayak bastığı gün milyonlar onu evlerinde anacak, tıpkı 23 Nisan’da olduğu gibi bu bayram coşkusu da evlerde yaşanacak.

Gençlik ve spor Bakanı Anıtkabir'i ziyaret edecek

19 Mayıs kutlamaları için ilk resmi törenin adresi Ankara olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salı günü gençlerle birlikte Ata'nın manevi huzurunda olacak. Salgın nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacakların da programı takip edecek olan basın mensuplarının da sayısı sınırlı tutulacak.

19 Mayıs kutlamalarının merkezi Samsun olacak

Kutlamaların bir diğer merkezi ise Samsun. Samsun'daki etkinlikler de az sayıda katılım ve sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleştirilecek. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğindeki tören, saat 10:00'da Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayacak. 7 atletizm sporcusu, Türk bayrağını Bandırma Vapurun'a ulaştıracak.

Saat 21.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak

Gün içerisinde çeşitli etkinliklerin yapılacağı Samsun'da akşam saatler 21:19'u gösterdiğinde Samsunlular evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okuyacak. Sporcular da aynı saatte 19 Mayıs Stadyumu'nda Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı açacak.

Pek çok belediye sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde kalanların bayram coşkusuna ortak olması için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 10 konser otobüsüyle 7 ilçede gezici konserler verecek.



