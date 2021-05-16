19 Mayıs'a çok az bir zaman kala, 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs 2021 hangi gün? soruları merak ediliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs 1919'da Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edilir. Atatürk daha sonra bu günü Türk gençliğine armağan etmiştir.

Peki 19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs 2021 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor. 19 Mayıs günü resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektörde de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

19 MAYIS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor.