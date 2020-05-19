19 Mayıs Salı TV Yayın Akışı! Bugün TV'de neler var? Kanal D, TRT1, TV8, ATV, STAR TV, FOX TV Yayın Akışı Programı (Ekran Postası)
19 Mayıs Salı yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 18 Mayıs 2020 Pazartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
19 Mayıs 2020, Salı 10:10 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.
Evsiz kadının gizemi
Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Hastaneye evsiz bir kadın yatırılır. Orhan, kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığına uğrar. ■ KANAL D / 20.15
19 Mayıs’a özel programlar
CNN TÜRK, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, ‘19 Mayıs: Kurtuluşa İlk Adım’ adlı özel yayın yapacak. Buket Güler’in sunumuyla 09.00- 12.00 arasında yayınlanacak programda; koronavirüs salgını gölgesindeki etkinlikler canlı bağlantılarla ekrana taşınacak, tarihçi konuklar günün önemini anlatacak.
19 Mayıs gençlerin bayramı
NTV’nin 19 Mayıs Özel Yayını, 09.00’da başlayacak. Ahmet Yeşiltepe’nin sunacağı programda canlı bağlantılar yapılacak, özel dosyalara, röportajlara ve belgesellere yer verilecek.
Kandil simidi nasıl yapılır?
Şef Arda Türkmen’in programı ‘Arda’nın Ramazan Mutfağı’, pazar hariç her gün ekrana geliyor. Arda Türkmen bugünkü bölümde; kandil simidi, içinizi ferahlatacak nefis bir vişne şerbeti ve ister tuzlu ister tatlı yiyebileceğiniz tatlı pişi tarifi verecek. ■ KANAL D / 13.00
Kadir Gecesi duaları
‘M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti’, Kadir Gecesi özel bölümü ile ekrana gelecek. Bu bölümde Allah’ın güzel isimlerinin anlamları, Kadir Gecesi’nde yapmamız gerekenler, edilecek dualar, zikirler ve Kadir Suresi’nin meali ekrana taşınacak. ■ KANAL D / 01.30
Kanal D yayın akışı
07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
10.45 Aşk-ı Memnu
13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
19.00 Ana Haber
20.15 Hekimoğlu
23.30 Kadir Gecesi Özel
01.30 M. Fatih Çıklak ile Sahur Vakti
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Evde Biz Bize
16.20 Esra Erol’da
19.00 Ana Haber
20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21.00 Sinema: Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi
02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
Star TV yayın akışı
07.00 Mesut Yar ile Bugün
09.20 Evde Hareket Zamanı
10.00 Erkenci Kuş
13.30 Gerçeğin Peşinde
16.30 Güzel Köylü
18.30 Ana Haber
20.00 Sinema: Garip
22.45 Sinema: Hayat Sevince Güzel
00.45 Sinema: Garip
02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
SHOW TV yayın akışı
08.00 Pis Yedili
10.00 Yerli Dizi: Yeni Gelin
12.15 Yerli Dizi: Kalp Atışı
14.45 Refika ile Test Mutfağı
15.30 Yerli Dizi: Pis Yedili
18.45 Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Yerli Dizi: İçerde
01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04.00 Yerli Dizi: Kalp Atışı
FOX yayın akışı
07.45 Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal’la Sofrada
19.00 Ana Haber
20.30 Sinema: Kafalar Karışık
22.45 Sinema: Çılgın Kamp
02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
CNN Türk yayın akışı
06.00 Güne Merhaba
09.00 19 Mayıs: Kurtuluşa İlk Adım
12.00 Bugün
15.00 Günlük
18.00 Ana Haber
21.00 Akıl Çemberi
01.00 Akıl Çemberi
teve 2 yayın akışı
06.00 Kampüsistan
07.30 Çocuklar Duymasın
10.00 Öyle Bir Geçer Zaman ki
14.00 Derya Baykal’la Gülümse
16.30 Doktorlar
19.45 Yarışma: Kelime Oyunu
21.00 Yalan Dünya
23.15 Yerli Dizi: Kanıt
01.00 Yarışma: Kelime Oyunu
02.10 Kanıt
TV 8 yayın akışı
07.00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
09.45 Kızım
10.45 Para Bende
12.30 Doya Doya Moda
16.15 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02.30 Oynat Bakalım
TRT 1 yayın akışı
08.40 Yamak Ahmet
09.30 İyi Fikir
11.50 Tam Zamanı
13.45 Sağlıklı Mutfak
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ana Haber
19.00 Kuşlarla Yolculuk
20.30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
22.45 Mesnevi’den Hikayeler
23.35 Kuşlarla Yolculuk