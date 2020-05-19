Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 19 Mayıs 2020 Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı.

Evsiz kadının gizemi

Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın paylaştığı ‘Hekimoğlu’, tekrar bölümüyle ekranda: Hastaneye evsiz bir kadın yatırılır. Orhan, kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığına uğrar. ■ KANAL D / 20.15

19 Mayıs’a özel programlar

CNN TÜRK, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, ‘19 Mayıs: Kurtuluşa İlk Adım’ adlı özel yayın yapacak. Buket Güler’in sunumuyla 09.00- 12.00 arasında yayınlanacak programda; koronavirüs salgını gölgesindeki etkinlikler canlı bağlantılarla ekrana taşınacak, tarihçi konuklar günün önemini anlatacak.

19 Mayıs gençlerin bayramı

NTV’nin 19 Mayıs Özel Yayını, 09.00’da başlayacak. Ahmet Yeşiltepe’nin sunacağı programda canlı bağlantılar yapılacak, özel dosyalara, röportajlara ve belgesellere yer verilecek.

Kandil simidi nasıl yapılır?

Şef Arda Türkmen’in programı ‘Arda’nın Ramazan Mutfağı’, pazar hariç her gün ekrana geliyor. Arda Türkmen bugünkü bölümde; kandil simidi, içinizi ferahlatacak nefis bir vişne şerbeti ve ister tuzlu ister tatlı yiyebileceğiniz tatlı pişi tarifi verecek. ■ KANAL D / 13.00

Kadir Gecesi duaları

‘M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti’, Kadir Gecesi özel bölümü ile ekrana gelecek. Bu bölümde Allah’ın güzel isimlerinin anlamları, Kadir Gecesi’nde yapmamız gerekenler, edilecek dualar, zikirler ve Kadir Suresi’nin meali ekrana taşınacak. ■ KANAL D / 01.30

07.30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

10.45 Aşk-ı Memnu

13.00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

19.00 Ana Haber

20.15 Hekimoğlu

23.30 Kadir Gecesi Özel

01.30 M. Fatih Çıklak ile Sahur Vakti

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 Gün Ortası

14.00 Evde Biz Bize

16.20 Esra Erol’da

19.00 Ana Haber

20.20 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21.00 Sinema: Hz. Muhammed Allah’ın Elçisi

02.00 Nihat Hatipoğlu ile Sahur

Star TV yayın akışı

07.00 Mesut Yar ile Bugün

09.20 Evde Hareket Zamanı

10.00 Erkenci Kuş

13.30 Gerçeğin Peşinde

16.30 Güzel Köylü

18.30 Ana Haber

20.00 Sinema: Garip

22.45 Sinema: Hayat Sevince Güzel

00.45 Sinema: Garip

02.30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

SHOW TV yayın akışı

08.00 Pis Yedili

10.00 Yerli Dizi: Yeni Gelin

12.15 Yerli Dizi: Kalp Atışı

14.45 Refika ile Test Mutfağı

15.30 Yerli Dizi: Pis Yedili

18.45 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Yerli Dizi: İçerde

01.30 Bekir Köse ile Sahur Vakti

04.00 Yerli Dizi: Kalp Atışı

FOX yayın akışı

07.45 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal’la Sofrada

19.00 Ana Haber

20.30 Sinema: Kafalar Karışık

22.45 Sinema: Çılgın Kamp

02.00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

CNN Türk yayın akışı

06.00 Güne Merhaba

09.00 19 Mayıs: Kurtuluşa İlk Adım

12.00 Bugün

15.00 Günlük

18.00 Ana Haber

21.00 Akıl Çemberi

01.00 Akıl Çemberi

teve 2 yayın akışı

06.00 Kampüsistan

07.30 Çocuklar Duymasın

10.00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

14.00 Derya Baykal’la Gülümse

16.30 Doktorlar

19.45 Yarışma: Kelime Oyunu

21.00 Yalan Dünya

23.15 Yerli Dizi: Kanıt

01.00 Yarışma: Kelime Oyunu

02.10 Kanıt

TV 8 yayın akışı

07.00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

09.45 Kızım

10.45 Para Bende

12.30 Doya Doya Moda

16.15 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

00.15 Survivor Ekstra

01.30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

02.30 Oynat Bakalım

TRT 1 yayın akışı

08.40 Yamak Ahmet

09.30 İyi Fikir

11.50 Tam Zamanı

13.45 Sağlıklı Mutfak

16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ana Haber

19.00 Kuşlarla Yolculuk

20.30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

22.45 Mesnevi’den Hikayeler

23.35 Kuşlarla Yolculuk



