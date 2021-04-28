19 milyarlık yatırım 30 bin kişiye istihdam

Dün Resmi Gazete’de yayımlanan teşvik listesine göre, belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde 265 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 2 milyar 610 milyon lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı da 9 bin 527 olarak gerçekleşti.



